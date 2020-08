Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Foto-Fahndung: Wer kennt den Schläger aus der Straßenbahn?

Am Sonntag, 24.05.2020, wurde ein 31-jähriger Mann in Erfurt Opfer einer Straftat. In einer Straßenbahn war er gegen 21.40 Uhr mit zwei Männern in Streit geraten.

Als er an der Haltestelle „Klinikum“ die Straßenbahn verließ, folgten ihm die Männer. Einer der Beiden schlug dem 31-Jährigen ins Gesicht uns verletzte ihn leicht.

Der mutmaßliche Täter. Foto: Polizei

Der mutmaßliche Täter ist 175 bis 185 Zentimeter groß, etwa 40 bis 50 Jahre alt und von kräftiger Statur. Er hatte eine Glatze und trug eine schwarze Jacke mit roter Kapuze.

Wer kennt den abgebildeten Mann und kann Angaben zu ihm machen? Hinweise nimmt die Polizei Erfurt Nord unter Telefon 0361/7840-0 entgegen.