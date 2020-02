Frau aus Weimar entführt Tochter: Polizei bittet um Mithilfe

Sie ist mit ihrer Tochter verschwunden, obwohl ihr gerichtlich das Aufenthaltsbestimmungsrecht entzogen und das Umgangsrecht so geregelt wurde, dass sie ihre Tochter nur in Begleitung sehen darf.

Es ist bereits das dritte Mal, dass die 38-Jährige auf diese Weise auffällt. Zuletzt war sie mit der Kleinen, die jetzt dreieinhalb Jahre alt ist, Ende Oktober verschwunden.

Der Vater des Mädchens sagt, sie sei damals im Ausland gewesen und erst in der Weihnachtszeit nach Weimar gekommen. Die Polizei habe sie bei ihrer Familie aufgegriffen, das Mädchen im Schrank versteckt gefunden.

Der Richter riet der Frau damals, sich in ärztliche Obhut zu begeben. Er ordnete begleitetes Umgangsrecht an, das seitdem in den Räumen einer Weimarer Beratungsstelle praktiziert wurde.

Nun aber war Ostern, also ging der Sozialpädagoge auf den Vorschlag eines Spaziergangs im Ilmpark ein. – Ostereier waren versteckt, das Wetter schön, da schlug die Frau vor, noch ein Eis zu essen. Das Leonardo-Hotel sei ja nicht weit.

Alles Weitere war offenbar bereits vorbereitet: Irgendwann muss das Kind auf die Toilette. Natürlich begleitet die Mutter ihre Tochter. Als beide nach fünf Minuten nicht zurück sind, wird der Begleiter unruhig. Und hat allen Grund dazu.

Die Mutter ist mit dem Mädchen verschwunden. Offenbar nutzte sie einen Wirtschaftsgang im Haus und verließ das Hotel über die Tiefgarage. Von dort soll sie auf einem Fahrrad mit dem Mädchen weggefahren sein, weiß der Vater inzwischen. Er macht sich inzwischen um Mutter und Tochter größte Sorgen.

Nach Rücksprache mit seiner Anwältin entschließt er sich, noch am Ostermontag an die Öffentlichkeit zu gehen. Er habe keine Hoffnung mehr, dass diese Entscheidung behördlich noch vor dem Dienstag fällt.

Weimars Polizei suchte am Montag mit allen verfügbaren Kräften nach dem Mädchen. Zeitweilig war ein Fährtenhund angefordert. Familie, Freunde, alle bekannten oder sonst in Frage kommenden Adressen wurden überprüft. Vater Thomas fürchtet aber, dass die Mutter mit seiner Tochter wieder ins Ausland geflüchtet sein könnte.

Der Aufforderung, ihren Pass abzugeben war die Mutter nicht nachgekommen. Der Vollzug ist auf dem Behördenweg. Der Vater der Kleinen fleht deshalb: „Wenn Sie meine Tochter sehen, informieren Sie bitte sofort die Polizei! Sie hat braune Haare, heute trug sie zwei Zöpfchen, eine rote Hose und ein weinrotes Oberteil mit weißem Kragen.“