Frau stirbt bei Wohnungsbrand

Bei einem Wohnungsbrand in Wasungen ist eine Frau ums Leben gekommen.

Wasungen. Bei einem Wohnungsbrand in Wasungen ist eine Frau ums Leben gekommen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

In den frühen Samstagmorgenstunden brannte in Wasungen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen eine Wohnung. Anfangs wurden zudem zwei Bewohner als vermisst gemeldet. In der Wohnung fanden Feuerwehrleute dann den leblosen Körper einer Frau und brachten sie nach draußen. Hier konnte der Arzt nur noch ihren Tod feststellen.

Die zweite als vermisst gemeldete Person konnte bei Nachbarn aufgefunden werden. Die Feuerwehr konnte das Feuer unter Kontrolle bringen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.