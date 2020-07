Jena. Der Bereich um die leerstehende Schiller-Passage in Jena war am Mittwoch weiträumig abgesperrt. Zeitweise wurde der Bahnverkehr eingestellt. Das ist passiert:

Gaseinsatz in Jena: Sperrungen und Evakuierungen an der Schillerpassage

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gaseinsatz in Jena: Sperrungen und Evakuierungen an der Schillerpassage

Großeinsatz der Feuerwehr in Jena: Weil an einer ehemaligen Tankstelle in Jena größere Mengen Flüssiggas ausgetreten sind, mussten mehrere Menschen ein nahe gelegenes Autohaus und eine Baustelle verlassen. Der Bereich um die leerstehende Schiller-Passage und die Wiesenstraße waren weiträumig abgesperrt.

Die Regionalbahnstrecke zwischen Jena-Saalbahnhof und Jena-Paradies war teilweise gesperrt, die Busse wurden über die Karl-Liebknecht-Straße umgeleitet. Es kommt daher zu Behinderungen in der Innenstadt.

Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz. Am Nachmittag wurden die Sperrungen wieder aufgehoben.

Das Gas sei ausgetreten, als ein Tankfahrzeugfahrer das Flüssigpropangas aus einem Tank habe abpumpen wollen, der Druck aber so groß gewesen sei, dass er den Schlauch nicht mehr habe anbringen können, erklärte eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Die Tankstelle in der Nähe der Saale werde aktuell zurückgebaut.

In Schlangenlinien und in Leitplanken: Polizei und Zeuge verhindern auf A4 wohl Schlimmeres