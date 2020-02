Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gasgeruch in Hildburghausen: Benzin im Ausguss als Ursache?

Starker Gasgeruch sorgte Montagabend für Aufregung in mehreren miteinander verbundenen Reihenhäusern in Hildburghausen. Polizei und Feuerwehr rückten aus. Die Anwohner mussten ihre Wohnungen verlassen, da nicht klar war, woher der Geruch kam.

Immer der Nase nach führte die Spur in eines der Häuser, in dem es am stärksten stank. Verantwortlich war laut Polizei vermutlich ein Anwohner, der den Benzintank seines Motorrades gereinigt hatte und das Benzin möglicherweise in den Abfluss der Garage kippte. Tatsächlich handelte es sich also um Benzingeruch, der sich in den verbundenen Häusern verbreitete. Die Polizei ermittelt.

