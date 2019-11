Die geöffnete Autotür eines 62-Jährigen ist am gestrigen Dienstagabend von einem unbekanntem Auto angefahren worden. Der Verursacher haute anschließend einfach ab.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gegen geöffnete Autotür gefahren und abgehauen

Waltershausen Nach Angaben der Polizei parkte am gestrigen Dienstagabend (18.05) Uhr) ein 62-Jähriger sein Auto am Fahrbahnrand der Straße Heiliges Kreuz in Waltershausen bei Gotha. Um etwas von der Rücksitzbank zu holen, öffnete der Mann die hintere linke Autotür.

Kurz danach gab es einen lauten Knall als ein vorbeifahrendes Auto mit der geöffneten Tür kollidierte. Doch anstatt anzuhalten, setzte der Fahrer des unbekannten Autos seine Fahrt in Richtung Borngasse fort. Er hinterließ eine beschädigte Autotür und einen verärgerten Pkw-Besitzer.

Wie der 62-Jährige gegenüber Polizei mitteilte, könnte es sich bei dem Verursacherauto um einen Renault Megane gehandelt haben. Um den Unfall klären zu können, bittet die Polizei Gotha Zeugen um deren Mithilfe. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, die Nummer 03621/781124 zu wählen.