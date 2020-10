Kängurus machen es sich auf der B7 bequem

Fünf ausgerissene Kängurus haben in der Nacht zu Donnerstag einen Ausflug durch das Weimarer Land gemacht. (Symbolbild)

Frankendorf. Fünf ausgerissene Kängurus haben die Polizei im Weimarer Land in Atem gehalten.

In der Nacht auf Donnerstag sind in Frankendorf im Weimarer Land fünf Kängurus aus einem Gehege abgehauen und frei herumgehoppelt. Eine Frau (32) habe eines der Tiere aus ihrem Fenster im Garten gesehen und die Polizei informiert, berichteten die Beamten. Kurz danach am frühen Donnerstagmorgen bemerkten auch Autofahrer die Kängurus auf der Bundesstraße 7. Dort hätten sich die Tiere hingelegt.

Die Polizei habe zügig die Besitzerin (47) der Tiere ausfindig machen können. Es werde vermutet, dass ein Unbekannter das Tor des Geheges in der Nacht geöffnet habe. Vier der Tiere seien zurück gebracht worden, ein Känguru wurde am Morgen noch vermisst. Zuvor hatte der MDR über die Suche berichtet.