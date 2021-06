Kleines Kind stirbt in Ilmenauer Kindergarten

Langewiesen. Am Dienstag starb ein Kind in einem Kindergarten im Ilmenauer Ortsteil Langewiesen. Erzieherinnen und Rettungskräfte kämpften vergeblich um das Leben des Jungen.

Am Vormittag starb nach Angaben der Polizei eines kleines Kindes im Ilmenauer Ortsteil Langewiesen. Die genaueren Umstände würden derzeit noch von der Kriminalpolizei ermittelt. Weitere Informationen teilte die Polizei mit Rücksicht auf die Angehörigen nicht mit.

Nach Angaben der Stadt hatte in der Kindertagesstätte Krabschennest bei einem knapp einjährigen Jungen die Atmung versagt. Die Erzieherinnen und sofort alarmierte Rettungskräfte kämpften vergeblich um das Leben des Jungen.

Stadt schließt aktuell Fehlverhalten oder strafbare Handlung aus

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen schließt die Stadt ein Fremdverschulden aus. Es liegen der Stadtverwaltung nach Rücksprache mit der Polizei aktuell bisher keine Erkenntnisse über ein Fehlverhalten oder strafbare Handlungen vor.

"Das ist das schlimmstmögliche Ereignis, das Eltern treffen kann und es gibt keine Worte, die nur ansatzweise helfen. Ich persönlich und die gesamte Stadtverwaltung sind fassungslos und unfassbar betroffen von diesem Schicksalsschlag", erklärte Ilmenaus Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) in einer ersten Stellungnahme.

Erst am Sonntag gab es einen tragischer Unglücksfall in Nordthüringen. Dabei ertrank ein Junge in einem Pool.

