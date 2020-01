Konsequenzen nach Markt-Randale in Weimar noch unklar

Polizei-Einsatz auf dem Markt in Weimar

Polizisten haben am frühen Samstagabend in Weimar eine Gruppe junger Leute aufgelöst, die auf dem Markt in Weimar durch Lärmbelästigung der Anwohner und Passanten sowie durch Rufe verfassungsfeindlichen Inhalts aufgefallen war.

Foto: Michael Baar