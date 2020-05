Lauter Knall, dann Stichflamme – Auto in Sömmerda ausgebrannt

Die Polizei in Erfurt sucht Zeugen zum Brand eines Autos in der Nacht zum Samstag.

Gegen 1.45 Uhr habe eine Zeugin in der Kölledaer Straße einen lauten Knall gehört, dem eine Stichflamme folgte. Sie wählte den Notruf. Die anrückenden Einsatzkräfte konnten das Feuer an einem Daimler-Benz löschen, der vollständig ausbrannte. Der Wert des Autos vor dem Brand wird von der Polizei auf 25.000 Euro geschätzt.

Ermittlungen ergaben, dass zwei unbekannte Täter das Feuer am Auto gelegt haben. Dabei erlitt einer der beiden Brandverletzungen an der linken Körperhälfte. Die Polizei sucht nun Zeugen, die seit dem 23. Mai eine männliche Person mit entsprechenden Verletzungen gesehen hat. Hinweise an die Kripo unter der Telefonnummer: 0361/74431465.

