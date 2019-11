Stadtilm. Glimpflich endete ein Lkw-Unfall am Samstagvormittag in Stadtilm. Demnach hatte sich der Notbremsassistent des einen Lkws ohne Grund eingeschaltet.

Lkw-Notbremsassistent schaltet sich ohne Grund ein

Wie die Polizei mitteilt, waren beide Lkw am Samstagvormittag hintereinander in Stadtilm in Richtung Arnstadt unterwegs. Auf einmal soll schaltete sich der Notbremsassistent des vorausfahrenden Lkw ein, so dass dieser eine Notbremsung einleitete.

Dies bemerkte der dahinter fahrende Lkw-Fahrer zu spät und konnte deshalb nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er fuhr mit seinem Lkw auf.

Beide Lkw-Fahrer blieben unverletzt. Am aufgefahrenen Laster entstand ein Schaden in Höhe von 3500 Euro. Warum der Notbremsassistent auslöste ist derzeit noch unklar.