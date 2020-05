Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lüge führt zu massivem Rettungseinsatz in Bad Langensalza

Hohe Kosten und verschwendete Zeit sind die Bilanz eines falschen Notrufs in Bad Langensalza in der Nacht zu Freitag. Zwei Stunden hielt ein 36-jähriger Mann die komplette Mannschaft der Feuerwehr Bad Langensalza, den Rettungsdienst sowie die Polizei samt Rettungshundestaffel in Atem.

Angeblich war eine Person in einen Schacht gestürzt

Kurz vor Mitternacht wurde die Feuerwehr nach eigenen Angaben alarmiert. Zunächst hieß es, in der Bahnhofstraße soll eine Person in einen Schacht gestürzt sein und sich an der Schulter verletzt haben. Kurz darauf wurde der Güterbahnhof als Unfallort angegeben. Das berichtet Stadtbrandmeister Steven Dierbach.

Eine erste Suche habe nichts ergeben. „Später kam dann noch eine Ex-Freundin des Mannes ins Spiel. Ihr soll er auch gesagt haben, dass er in einem Schacht liegt, aber er wollte nicht verraten, wo genau. Daraufhin habe ich die komplette Wehr alarmiert“, so Dierbach weiter. Denn der Güterbahnhof ist ein weitläufiges, im Dunkeln unübersichtliches Gelände.

Mann versucht, vor Polizei zu flüchten

Am Einsatz beteiligt waren der Rettungsdienst und die Polizei. Zwischenzeitlich wurde die Rettungshundestaffel alarmiert, bestätigte eine Polizeisprecherin. Letztlich sei der Mann von der Polizei an einer Tankstelle in der Nähe aufgegriffen worden. Er habe versucht, zu flüchten, sei aber kurz darauf gestellt und mit auf die Polizeistation genommen worden. Diese habe er am frühen Morgen verlassen dürfen. Der Mann sei der Polizei im Zusammenhang mit Drogendelikten bekannt.

Die Feuerwehr war gegen 2 Uhr zurück in der Wache. Ein Notrufmissbrauch wird in Rechnung gestellt. Dierbach schätzt die Kosten für Fahrzeuge und Personaleinsatz auf mehrere Tausend Euro, doch hält er es für unwahrscheinlich, dass die Stadt je etwas von dem Geld sehen wird. „Es geht nicht nur um die Kosten, auch um die Gefahren. Die Kameraden mussten im Dunkeln zwischen abbruchreifen Gebäuden herumsuchen. Wäre zur gleichen Zeit anderswo ein echter Alarm gewesen, hätte eine andere Wehr mit längerer Anfahrt dorthin gemusst. Das ist alles kein Spaß.“