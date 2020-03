Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Männer bedrohen Passanten mit Machete

Zwei Brüder im Alter von 39 und 27 Jahren haben am Samstagabend gegen 19.30 Uhr am Berliner Platz in Erfurt Passanten bedroht. Wie die Polizei mitteilte, soll einer der Beiden dabei eine Machete in der Hand gehalten haben.

In der Nähe des Tatorts konnten die Einsatzkräfte die beiden Männer stellen, allerdings hatten diese keine Machete mehr bei sich. Nach einer Suche im Umfeld konnte die aber gefunden werden.

Da die betrunkenen Brüder weiterhin aggressiv auftraten, wurden sie in Gewahrsam genommen und verbrachten die Nacht in einer Zelle.

Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, aber auch Passanten, die bedroht wurden, sich unter der Telefonnummer 0361-78400 zu melden.

