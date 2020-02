Staufenberg/Schmalkalden. Ein 61 Jahre alter Mann aus Schmalkalden ist bei einem Auffahrunfall auf der A7 am Dienstag ums Leben gekommen. Weitere Unfälle auf der Strecke behindern am Mittwoch erneut den Verkehr.

Mann aus Thüringen stirbt bei Unfall auf A7 – Weitere Lkw-Unfälle sorgen aktuell für langen Stau

Bei dem Unfall am gestrigen Dienstagmittag auf der A7 bei Staufenberg im Landkreis Göttingen ist ein 61-jähriger Mann aus Schmalkalden ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann mit seinem mit insgesamt fünf Autos beladenen Transporter aus bisher noch ungeklärter Ursache kurz vor der hessisch-niedersächsischen Landesgrenze auf einen staubedingt stehenden Lkw aufgefahren.

Die Wucht des Aufpralls schob den Lkw auf einen davorstehenden weiteren Lkw auf, welcher wiederum auf einen Kleintransporter mit Anhänger geschoben wurde. Der 61-jährige Fahrer des aufgefahrenen Autotransporters wurde dabei so schwer verletzt, dass für ihn jede Hilfe zu spät kam und er noch an der Unfallstelle verstarb.

Der 39-jährige Lkw-Fahrer sowie der gleichaltrige Fahrer des Kleintransporters wurden schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Rettungswagen brachten beide Männer anschließend in Krankenhäuser nach Kassel.

Die Höhe des Sachschadens wird von der Polizei auf insgesamt 300.000 Euro geschätzt. Allein der Autotransporter war mit fünf Gebrauchtwagen beladen, weshalb hier rund 160.000 Euro Schaden entstanden. Den Schaden am Lkw schätz man von Seiten der Autobahnpolizei auf 80.000 Euro. Bei den beiden anderen in den Unfall verwickelten Fahrzeugen entstand 40.000 beziehungsweise 15.000 Euro Schaden.

Aufgrund der umfangreichen Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die A7 in Richtungen Süden für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der A7 in Richtung Kassel sowie auf den Umleitungsstraßen. Die Vollsperrung konnte erst in der Nacht gegen 1:45 Uhr wieder aufgehoben werden.

Mann stirbt bei weiterem Lkw-Unfall – Gefahrenguttransport involviert

Am Mittwochmorgen wurde die A7 erneut von einem schweren Unfall überschattet. Bei Hannover-Münden kam es zu einem Auffahrunfall, in welchem mehrere Lkw verwickelt sind. Nach Angaben der Polizei handelt es dabei auch um einen mit Gefahrengut beladenen Lkw. Welche gefährlichen Stoffe er geladen hat muss noch geklärt werden. Die Autobahnpolizei hat die sich im Stau aufhaltenden Verkehrsteilnehmer aufgefordert, keine brennbaren Gegenstände aus dem Fenster zu werfen. Die A7 wurde inzwischen voll gesperrt.

Gegen Mittag ereigneten sich dann am Stauende ein weiterer Unfall, in welchem ebenfalls drei Lkw verwickelt sind. Dabei kam nach neuesten Erkenntnissen ein Lkw-Fahrer ums Leben. Ob es sich dabei um den Mann handelt, welcher in seiner Fahrerkabine eingeklemmt wurde, teilte Polizei noch nicht mit. Die A7 ist derzeit ab Drammetal in Fahrtrichtung Kassel voll gesperrt. Es wird erneut dringend empfohlen, diesen Bereich weiträumig zu umfahren.