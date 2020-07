Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mann entdeckt sein gestohlenes Fahrrad bei eBay

Sein gestohlenes Fahrrad im Wert von 3000 Euro konnte ein Mann am Dienstag in Jena abholen.

Das Rad war dem Weimarer am 9. Juli gestohlen worden. Nach Angaben der Polizei fand er es bei eigenen Recherchen auf Ebay-Kleinanzeigen und nahm Kontakt mit dem Anbieter auf. Die Übergabe und Abwicklung des Kaufs war für vergangenen Freitag am Bahnhof Göschwitz vereinbart worden. 2600 Euro sollte der vermeintliche Interessent für sein eigenes Rad zahlen.

Polizist in Zivil tritt als Käufer in Göschwitz auf

Parallel hatte der 38-jährige rechtmäßige Besitzer des Rades Kontakt zur Polizei aufgenommen. Es stellte sich heraus, dass das Telefon, das der Verkäufer benutzte, einem wegen einer Vielzahl von Delikten Polizeibekannten aus Jena gehört. Nun war es nicht der Besitzer des Rades, der dem „Verkäufer“ zum vereinbarten Zeitpunkt am Bahnhof Göschwitz gegenübertrat. sondern ein Polizeibeamter in zivil. Weitere Beamte der Jenaer Einsatzunterstützung hielten sich in der Nähe auf. Der 30-Jährige wurde festgenommen.

Chrystal und Diebesgut gefunden

Außerdem durchsuchten die Beamten verschiedene Wohnungen, zu denen der Beschuldigte und ein befreundeter 18-Jähriger Zugang hatten. Sie fanden 7 Gramm Chrystal sowie Diebesgut, das aus einem Kellereinbruch in Milda stammte. Die Ermittlungen dauern nach Polizeiangaben an.

