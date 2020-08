Quedlinburg. In Quedlinburg (Landkreis Harz) ist am Montagabend ein Mann mit tödlichen Schussverletzungen gefunden worden.

Mann in Quedlinburg mit Schussverletzungen tot gefunden

Zeugen sollen beobachtet haben, wie er von einem Mann erschossen wurde, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Anschließend sei der Angreifer auf einem Fahrrad in Richtung Innenstadt geflüchtet. Die Polizei fahndete am Abend unter anderem mit einem Hubschrauber nach dem Verdächtigen und sicherte Spuren am Tatort.

Weitere Hintergründe waren noch unklar. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Weitere Blaulichtmeldungen für Thüringen