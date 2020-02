Göttingen/Erfurt. Ein unbekannter Mann hat sich in der vergangenen Nacht mit einem Taxi von Göttingen nach Erfurt fahren lassen, ohne hinterher den fälligen Betrag zu bezahlen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mann lässt sich mit Taxi von Göttingen nach Erfurt fahren, ohne zu bezahlen

Wie die Polizei informiert bat der noch unbekannte Mann den Taxifahrer in Göttingen darum, ihn nach Erfurt zu fahren. Bereitwillig ließ sich der Taxifahrer auf den Wunsch ein und brachte den Mann nach Erfurt.

Am Ziel angekommen, sprang der Fahrgast ohne die Gebühr von 400 Euro zu bezahlen, aus dem Taxi und rannte in Richtung Friedrich-Engels-Straße davon. Der Fahrer des Taxis verlor den Fahrgast relativ schnell aus den Augen, so dass dieser entkommen konnte.

Der Taxifahrer beschreibt den Mann wie folgt:

ungefähr 20 bis Jahre alt,

zirka 185 cm groß,

dunkle Haare,

er trug schwarze Kleidung.