Mann steht mit Auto auf Bahnübergang und würgt den Motor ab

Sonneberg. Ein 26-Jähriger muss sich in Seltendorf (Kreis Sonneberg) wie in einem Film vorgekommen sein, als der Motor seines Auto mitten auf einem Bahnübergang ausging und sich ein Zug annäherte.

Am Samstag befuhr ein 26-jähriger Mann mit seinem Auto eine für den öffentlichen Verkehr gesperrte Straße in Seltendorf. Als er kurz vor einem unbeschrankten Bahnübergang war, überraschte ihn ein sich annähernder Zug, sodass der Mann am Steuer abrupt bremste.

Auf dem Gleis stehend ging nun auch noch der Motor seines Autos aus. Als es ihm gelungen war, den Motor wieder zu starten, versuchte der 26-Jährige rückwärts das Zuggleis wieder zu verlassen. Das gelang dem Mann nicht ganz und es kam zur Kollision mit dem Zug.

Der Mann hatte wohl einen Schutzengel, der Schlimmeres verhinderte.