Bei dem Brand in Erfurt kam am Donnerstag ein Mann ums Leben.

Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Erfurt

Bei einem Zimmerbrand an der Hans-Sailer-Straße ist am Donnerstagnachmittag ein Mann verstorben. Das hat die Berufsfeuerwehr mitgeteilt. Der Brandort befand sich in einem Hinterhof.

Die Rettungskräfte wurden gegen 16 Uhr alarmiert. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst sowie die Freiwilligen Wehren aus Ilversgehofen, Dittelstedt und Marbach.

