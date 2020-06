Die Kriminalpolizei Saalfeld hat in Pößneck einen Mann festgenommen, der unter dem dringenden Verdacht steht, Ende Mai ein Kind sexuell belästigt zu haben. Symbolfoto

Pößneck. Nachdem am 25. Mai in Pößneck ein 12-jähriges Mädchen von einem Mann sexuell belästigt wurde, hat nun die Kriminalpolizei den mutmaßlichen Täter ermittelt.

12-Jährige in Eisdiele sexuell belästigt: Kripo nimmt Mann fest

Seit dem 25. Mai 2020 fahndete die Kriminalpolizei Saalfeld nach einem Mann, der an diesem Tag in Pößneck in einer Eisdiele ein 12 Jahre altes Mädchen sexuell belästigt hatte. Nach der damals veröffentlichten Personenbeschreibung gingen zahlreiche Hinweise bei der Kripo ein.

Nun konnten die Ermittler einen Mann ausfindig machen, bei dem es sich um den mutmaßlichen Täter handeln soll. Demnach wohnt der 21-Jährige in der Nähe des Tatortes.

Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die hilfreichen Hinweise.