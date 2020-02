Nordhausen. In Nordhausen ist am Dienstagmorgen möglicherweise ein Bombenblindgänger gefunden. Ein Entschärfungkommando wird den Fund am Mittwoch untersuchen. Eine Evakuierung könnte am Sonntag erfolgen.

Nordhausen droht erneut Evakuierung wegen Bombenblindgänger

Eine weitere Bombenentschärfung wie die am 7. November 2019, als rund 15.000 Menschen in Nordhausen ihr Zuhause verlassen mussten, ist am Dienstag ein wenig wahrscheinlicher geworden. Darauf hat jetzt die Stadtverwaltung Nordhausen hingewiesen. Im Rahmen der Neubau- und Sanierungsarbeiten am Theater, ist bei einer routinemäßigen Untersuchung am Dienstagmorgen

vorgenommen. „Dabei ergaben Messungen im Nachgang von Abbrucharbeiten hinter dem Theater Anomalien beziehungsweise Bombenverdachtspunkte“, sagt Pressesprecher Lutz Fischer.

Demnach ist es in der Stadt Pflicht, vor Beginn eines Bauprojekts Sondierungsmaßnahmen nach Kampfmittelrückständen durchzuführen.

Ob es sich tatsächlich um Bombenblindgänger handelt, könne allerdings erst festgestellt werden, wenn diese durch die Firma Tauber Delaborierung untersucht wurden. Dies erfolgt ab Mittwoch, 19. Februar. Im Fall der Bestätigung eines oder mehrerer Bombenblindgänger werden diese entsprechend der Festlegungen durch den Sprengmeister planmäßig am Sonntag, dem 23. Februar, entschärft.

„Leider nicht ganz auszuschließen ist, dass der Sprengmeister bei einer Gefahrenlage auch eine sofortige Evakuierung und Entschärfung anordnen kann“, sagt Fischer.

Der Sondierungsbereich um das Theater ist für den Zutritt Unbefugter gesperrt. Die Termine und Veranstaltungen des Theaters und umliegender Veranstaltungsstätten sind durch die Untersuchungen nicht betroffen.

