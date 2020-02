Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Opel-Fahrer drängt junge Familie von Straße - sechs Monate altes Baby verletzt

Bei einem Unfall auf der B90neu wurde am Samstag im Ilm-Kreis eine dreiköpfige Familie verletzt. Wie die Polizei am Sonntag informierte, fuhr ein 28-Jähriger zusammen mit seiner Ehefrau und dem sechs Monate altem Baby gegen 12:45 Uhr auf der B90neu von der A71 kommend in Richtung Rudolstadt.

Auf Höhe Nahwinden kam ihm plötzlich ein dunkler Opel auf seiner Spur entgegen, welcher gerade im Gegenverkehr überholte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, sei der 28-Jährige nach rechts ausgewichen und rutschte einen kurzen Abhang hinunter, wobei das Auto umkippte und auf dem Dach liegen blieb.

Zum Glück sei das Baby ordentlich im Kindersitz gesichert gewesen, sodass es bei dem Überschlag keine schweren Verletzungen davontrug. Dennoch wurden alle drei leicht verletzt im Krankenhaus Saalfeld behandelt. Der Unfallverursacher sei einfach weiter gefahren.

In diesem Zusammenhang werden nun Zeugen gesucht, welche Angaben zum Unfallhergang oder dem dunklen Opel, welcher überholt hat, machen können. Diese sollen sich bei der Polizei unter Tel: 03677-601124 melden.