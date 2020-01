Jena. Seit Samstagabend wird in Jena ein 10 Jahre alter Junge vermisst.

Polizei bittet um Mithilfe: Zehnjähriger Junge in Jena vermisst

Die Polizei Jena sucht den 10-jährigen Roben Hübner. Der Junge habe die elterliche Wohnung in Jena Lobeda-Ost am Samstag gegen 18 Uhr in unbekannte Richtung verlassen, teilt die Polizei mit.

Bild des vermissten Roben Hübner. Foto: Polizei

Bis 19.30 Uhr sollte er wieder zuhause sein. Seither wird er vermisst.

Roben wird folgendermaßen beschrieben:

1.10 m bis 1.20 m groß

schlanke, zierliche Gestalt

blonde Haare (an den Seiten kurz, oben länger)

graue Jogginghose

grüne, gesprenkelte Jacke

graue Turnschuhe mit blauen Streifen an den Seiten

führt keine Taschen bei sich

Hinweise zum vermissten Kind nimmt die Polizei Jena unter der Rufnummer 03641-810 oder über den Notruf der Polizei entgegen.

