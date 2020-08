Polizei fahndet nach Dieb: Wer kennt diesen Mann?

Die Polizei in Sömmerda fahndet mit einem Foto nach einem Täter, der an einer Tankstelle ohne zu Bezahlen davongefahren ist. Der Unbekannte hatte am achten Februar an einer Tankstelle Benzin im Wert von knapp 100 Euro getankt.

Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizei Sömmerda

Der Mann sei in einem roten Alfa Romeo mit weißen Außenspiegeln unterwegs gewesen und circa 30 Jahre alt. Er habe zum Tatzeitpunkt eine bläuliche Sportjacke mit weißen Applikationen, eine dunkle Jeanshose sowie dunkle Sportschuhe mit heller Sohle getragen.

Hinweise zum abgebildeten Mann können der Polizei unter der Telefonnummer 03634/336-0 geliefert werden.

