Polizei sucht nach Verkehrsgefährdung nach grauem Porsche

Als die Polizei am Unfallort eintraf, war der Porsche schon weg. (Symbolbild)

Nach einem Unfall im Saale-Holzland-Kreis ist die Polizei auf der Suche nach einem grauen Porsche. Wie die Polizei am Sonntag informierte, sei der unbekannte graue Porsche (Modell vmtl. Panamera, akutelles Baujahr) am Samstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, auf der Landesstraße von Milda nach Schorba unterwegs gewesen. Dabei sei der Porsche auf der nassen Straße zu schnell unterwegs gewesen und landete in einem Feld.

Durch den Porsche sei dabei ein entgegenkommendes Auto gefährdet worden. Noch vor Eintreffen der Polizei konnte sich der Porsche aus dem Feld befreien und fuhr davon. Die Fahrerin werde als schlank, blond und etwa Mitte 20 beschrieben. An dem Sportwagen soll sich zudem ein Kennzeichen mit „SHK“ als Kreiskenner befunden haben.

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem gesuchten Porsche. Wer konnte diesen beobachten bzw. wem ist das Fahrzeug schon einmal aufgefallen. Wurden andere Fahrzeuge an dem Tag durch den Porsche gefährdet? Hinweise nimmt die Polizei Saale-Holzland unter 036428-640 entgegen.