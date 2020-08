Kleinkeula. In Kleinkeula gab es am Dienstag einen Polizeieinsatz, der im Zusammenhang mit einem Raubüberfall in Mühlhausen steht. Einer der vermeintlichen Täter sitzt in Untersuchungshaft.

Polizeieinsatz in Kleinkeula nach Raubüberfall in Mühlhausen

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen zu einem schweren Raub am Donnerstag in Mühlhausen führt die Kriminalpolizei Mühlhausen seit dem Mittag Durchsuchungen in Kleinkeula durch. Wie die Polizei informierte seien drei Männer im Alter von 20, 27 und 35 Jahren tatverdächtig.

Der 27-Jährige sitze seit Montag in Untersuchungshaft. Ihn nahmen Polizisten am Sonntag in Schlotheim fest. Da nicht auszuschließen war, dass die beiden Mittäter in Besitz von Schusswaffen seien, kamen am Mittag zunächst Spezialkräfte des Landeskriminalamtes Thüringen zum Einsatz.

Die Ermittlungen zum Aufenthaltsort der Mittäter würden derzeit noch andauern.

Am Donnerstag drangen mehrere Männer in die Wohnung eines 21-Jährigen, in der Menteröder Straße ein und verletzten ihn so schwer, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

