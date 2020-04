In der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Suhl waren zwei Personengruppen aufeinander losgegangen.

Suhl . In der Suhler Flüchtlingsunterkunft hat es in der Nacht zum Donnerstag einen größeren Polizeieinsatz gegeben.

Polizeieinsatz in Suhler Flüchtlingsunterkunft

In der Suhler Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge hat es in der Nacht zum Donnerstag einen großen Polizeieinsatz gegeben. Laut ersten Informationen waren in der Erstaufnahmeeinrichtung zwei Personengruppen aufeinander losgegangen. Dabei soll es auch zu Attacken mit einem Messer gekommen sein. An der Auseinandersetzung seien knapp 50 Personen beteiligt gewesen.

Eine Frau sei vor Panik aus dem dritten Stock der Erstaufnahmeeinrichtung gesprungen und habe sich dabei schwer verletzt. Insgesamt habe es laut dem MDR fünf Verletzte gegeben. Vier Personen seien festgenommen worden.