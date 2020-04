Der Alperstedter See ist ein beliebtes Ausflugsziel, dass bei schönem Wetter viele Besucher anlockt – zumindest in normalen Zeiten.

Polizeikontrolle am Alperstedter See

Mehrere Gruppen mit Jugendlichen ohne den derzeit gebotenen Mindestabstand sollen sich am Sonntagnachmittag am Alperstedter See aufgehalten haben. Eine Nachfrage in der Landeseinsatzzentrale der Polizei hat ergeben, dass die zur Überprüfung vor Ort eingesetzten Beamten am frühen Abend zwei Familien angetroffen haben.

Die Aufgabe der Beamten sei es gewesen, die Verwandtschaftsverhältnisse zu überprüfen, um einen Verstoß gegen die geltenden Auflagen zum Aufenthalt im Freien auszuschließen. Sollte ein (Erst-) Verstoß vorgelegen haben, würden die Beamten in einem Gespräch darauf hinweisen und von einem Bußgeld absehen.

Erst bei wiederholtem Verstoß der gleichen Personen würde das als Ordnungswidrigkeit geahndet werden.

