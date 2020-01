Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizisten entdecken Hanfplantage in Apolda

An der Goethebrücke in Apolda wollten Polizisten am Sonntag einen Haftbefehl vollstrecken. Sie klingelten bei dem Beschuldigten an der Tür und nahmen sofort einen starken Cannabisgeruch aus der Wohnung wahr, wie die Polizei mitteilte. In der Wohnung des Mannes konnten die Beamten dann eine Aufzuchtanlage mit mehreren Pflanzen Cannabis finden.

Die im Haftbefehl geforderte Geldstrafe konnte der Mann zwar noch vor Ort bezahlen, erhielt aber gleichzeitig eine neue Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.