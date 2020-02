Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Reh verläuft sich im Garten und findet Weg in die Freiheit nicht

Offensichtlich verlaufen hatte sich ein Reh Montagabend in Suhl. Das Tier stand plötzlich in einem Garten in der Straße „Lauter“ und fand den Ausgang nach draußen nicht. Polizisten konnten das unverletzte Reh schließlich vom Grundstück treiben und ihm in die Freiheit verhelfen.

