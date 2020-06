Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rudolstadt: Täter mittels App auf frischer Tat erwischt

Per App erhielt am Wochenende ein Gartenbesitzer Live-Bilder aus seiner Parzelle in der Rudolstädter Pörztalsiedlung. Dort waren Eindringlinge am Werk, weshalb der Eigentümer sofort die Polizei alarmierte.

Beim Eintreffen fanden die beiden Beamten in unmittelbarer Nähe zwei Männer, 42 und 56 Jahre alt, in einem Auto sitzend vor. Einer von den beiden war bereits polizeibekannt, heißt es in der Polizeimeldung. Im Fahrzeug befand sich Aufbruchswerkzeug.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei sind die beiden diejenigen, die in die Gartenhütte eingebrochen sind. Ob etwas gestohlen wurde, ist bis jetzt nicht klar. Deswegen kamen die beiden, nachdem sie vorläufig festgenommen wurden, wieder auf freien Fuß.

