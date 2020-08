Wer kann Auskunft zu einem Einbruch und Diebstahl in Gera geben? (Symbolbild).

Schwerer Diebstahl in Gera: Die Polizei sucht nach Zeugen

In einer Garage in Gera haben im Zeitraum vom 1. August gegen 15 Uhr bis Mittwochmorgen, den 12. August um circa 10.30 Uhr Unbekannte in Gera diverse Fahrzeugteile abgebaut und gestohlen.

Nach Angaben der Polizei hatten sich die Täter unbemerkt Zutritt zu einer Garage Am Pfortener Kalkwerk verschafft. Dort habe ein Pkw gestanden, an dem sie die Sachbeschädigung und den Diebstahl verübten.

Neben dem schweren Diebstahl verursachten sie einen hohen Sachschaden.

Die Polizei Gera ermittelt in dem Fall und sucht nach Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern liefern können. Informationen werden unter der Telefonnummer 0365-8290 entgegen genommen.

