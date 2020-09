In Suhl hat ein bislang unbekannter Täter die Seile einer Kinderschaukel auf einem Spielplatz in der Tränkstraße in Suhl-Goldlauter angeschnitten. Wie die Polizei am Montag informierte, sei die Beschädigung glücklicherweise bemerkt worden, bevor ein Kind zu Schaden kam.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.