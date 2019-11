Zella-Mehlis. Einen ungewöhnlichen Einsatz hatte die Polizei in der Nacht zum Dienstag in Zella-Mehlis. Ein vermeintlicher Einbrecher hatte es jedoch nicht auf Wertgegenstände abgesehen.

Staubsauger löst Polizeieinsatz aus

Nächtlicher Polizeieinsatz in einem Elektronikfachmarkt: Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes informierte die Beamten über einen mutmaßlichen Einbrecher. Wie eine Polizeisprecherin sagte, hatte der Sicherheitsalarm kurz vor Mitternacht Bewegungen in dem Markt in Zella-Mehlis gemeldet.

Vor Ort stellten die Beamten jedoch fest, dass der vermeintliche Dieb es nur auf Dreck abgesehen hatte. Es handelte sich um einen Staubsauger-Roboter, der zu Vorführungszwecken ausgestellt und am Abend nicht ausgeschaltet worden war.