Straße in Erfurt durch Starkregen überspült, Auto hängt fest - mehrere Drogendelikte

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Straße in Erfurt durch Starkregen überspült, Auto hängt fest - mehrere Drogendelikte

Wegen Starkregen stecken geblieben

Der starke Regen wurde zwei Autofahrern in der Nacht auf Montag zum verhängnis.

Eine Frau war in der Erfurter Haarbergstraße unterwegs, als sie durch eine Senke am Sibichen fahren wollte. Dort hatte sich jedoch so viel Wasser gesammelt, dass sie mit ihrem Auto weder vor nach zurück kam.

Die gerufenen Feuerwehr öffnete den Gullydecke, um das Wasser ablaufen zu lassen. Inwieweit das Auto beschädigt wurde ist der Polizei nicht bekannt.

Ein weiterer Autofahrer verunfallte zudem in der Nacht auf der Bundesstraße 7 in Richtung Erfurt. Durch Starkregen und Aquaplaning kam er von rechts von der Fahrbahn ab und wurde leicht verletzt, sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.

Mehrere Drogendelikte in Erfurt

Freitagnachmittag wollten Beamte einen 15-Jährigen in der Carl-Zeiss-Straße anhalten. Doch dieser flüchtete. Die Beamten konnten den Teenager wenig später stellen. Da er sich stark zu Wehr setzte, musste er gefesselt werden, bevor er durchsucht werden konnte.

Der Grund für die Flucht wurde schnell klar: Die Beamten stellten bei ihm Rauschgift und Medikamente sicher. Aufgrund der Stückelung geht die Polizei davon aus, dass der Jugendliche dealt.

Auch auf dem Petersberg wurden am Wochenende Personenkontrollen durchgeführt. Bei drei jungen Männern, die Marihuana bei sich führten, wurden sie fündig. Weitere 10 Delikte im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln registrierte die Polizei am Wochenende in Erfurt. Es handelte sich um immer Kleinstmengen die sichergestellt und angezeigt wurden.

Dreiste Betrüger

Eine 80-Jährige wurde von dreisten Dieben unter einem Vorwand auf die Straße gelockt und von einer unbekannten Frau etwa 20 Minuten in ein Gespräch verwickelt. Während ihre Wohnung leer stand, machte sich ein oder mehrere Komplizen in der Wohnung der Seniorin auf der Suche nach Bargeld, Dokumenten und Schlüsseln.

Kein Führerschein, aber mit Drogen

In der Nacht auf Montag wurde ein Lkw-Fahrer in der Nordhäuser Straße kontrolliert. Der 28-Jährige besaß keine gültige Fahrerlaubnis, hatte dafür aber 50 Gramm Rauschgift bei sich. Auch ein Drogenschnelltest schlug positiv an.

Das Hotelzimmer des aus Hessen stammenden Fahrers wurde anschließend durchsucht, gefunden jedoch nichts.

weitere Polizeimeldungen:

Mädchen wollen im Saale-Holzland-Kreis Pferd und Fohlen stehlen

Vier Unfälle am Montagmorgen auf Thüringer Autobahnen - ein Schwerverletzter

Mehrere Fahrer unter Drogen- und Alkoholeinfluss in Eisenach unterwegs