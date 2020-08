Streit eskaliert: 28-Jährige attackiert Tankstellenbesucher und Polizisten

Am Mittwochabend hat eine 28-jährige Frau nach einer Auseinandersetzung einen Polizeibeamten attackiert. Auslöser der Gewalt gegen die Polizei war ein Streit zwischen der Frau und einem 40-jährigen Mann an einer Tankstelle in der Würzburger Straße in Suhl gewesen, teilte die Polizei mit.

Um den Streit zu schlichten, sei ein Unbeteiligter eingeschritten. Die Situation eskalierte jedoch und die 28-Jährige gab dem Schlichter eine Ohrfeige.

Zwei Polizisten, die gerade auf Streife an der Tankstelle vorbei gefahren seien, haben den Vorfall beobachtet und seien eingeschritten. Die Frau versuchte dennoch weiterhin den Streitschlichter sowie weitere Zeugen der Tat anzugreifen.

Als die Beamten die Frau festgehalten haben, habe sie massiven Widerstand geleistet und einen der beiden gegen den Kopf getreten.

Die Frau sei mit Handschellen kurzzeitig in Gewahrsam genommen worden. Ein freiwilliger Alkoholtest habe einen Wert von 1,53 Promille ergeben. Ein Drogenvortest sei ebenfalls positiv gewesen.

Die Polizisten erstatten Anzeige. Zusätzlich erhielt die Frau für die Tankstelle einen Platzverweis.

