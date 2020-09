Jena. In Jena und Weimar sucht die Polizei mit einem Großaufgebot nach einem Geschwisterpaar. Die Kinder waren zuvor wegen des Verdachts häuslicher Gewalt in Obhut genommen worden und rissen aus.

Suchaktion in Jena und Weimar - Geschwisterpaar flüchtet nach Inobhutnahme

Mit einem Großaufgebot hat die Polizei am Mittwoch in Jena und Weimar nach einem ausgebüxten Geschwisterpaar gesucht. Ein elfjähriges Mädchen und sein 14 Jahre alter Bruder sollten vom Jugendamt der Stadt Jena wegen des Verdachts auf häusliche Gewalt in Obhut genommen werden, wie die Polizei berichtete.

Sie sollten in einer Einrichtung in Großobringen (Kreis Weimarer Land) untergebracht werden und flüchteten. Bei der Suche nach den Geschwistern wurden auch ein Hubschrauber und ein Fährtenhund eingesetzt.

Polizei und Feuerwehrkräfte durchkämmten die umliegenden Waldgebiete - bislang erfolglos. Es sei nicht auszuschließen, dass sich die Geschwister gemeinsam verborgen halten, oder gemeinsam verborgen gehalten werden, hieß es.