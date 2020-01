Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unbekannter lockt Kinder im Kyffhäuserkreis mit Süßigkeiten

In vier Fällen soll ein Unbekannter in Oldisleben und Bretleben (Kyffhäuserkreis) Kinder aus einem Auto heraus angesprochen und mit Süßigkeiten gelockt haben. Wie die Polizei mitteilte, habe sich der erste Vorfall bereits in der vergangenen Woche in Oldisleben zugetragen.

Zwei weitere Fälle sollen sich am Montag, ebenfalls ins Oldesleben, ereignet haben. Am vergangenen Samstag habe sich ein Unbekannter auf ähnliche Art in Bretleben Kindern genähert.

Die Polizei ermittelt zu den Vorfällen und rät Eltern, ihre Kinder aufzuklären und zu sensibilisieren. Sollten Fahrzeuge auffallen oder beobachtet werden, wie Menschen Kinder beobachteten, sollten Zeugen sich umgehend an die Polizei wenden.