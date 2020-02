Nach dem Vorfall in Reinholterode sucht die Polizei nach einer wichtigen Zeugin. (Symbolbild)

Reinholterode. Im Eichsfeld hat ein bisher Unbekannter versucht, eine Achtjährige in sein Auto zu locken. Die Polizei sucht eine wichtige Zeugin, die dem Mädchen geholfen hat.

Unbekannter versucht, Achtjährige in Auto zu locken

Im Eichsfeld hat ein bisher Unbekannter versucht, ein achtjähriges Mädchen in sein Auto zu locken. Wie die Polizei informierte, habe sich der Vorfall am Freitag, gegen 11:55 Uhr in Reinholterode zugetragen.

Demnach sei das Mädchen gerade auf dem Heimweg von der Haltestelle des Schulbusses zum ca. 200 Meter entfernten Elternhaus gewesen, als es von dem Beifahrer eines schwarzen Kleintransporters angesprochen wurde.

Der Mann habe gesagt, dass er reich sei und bot dem Mädchen Süßigkeiten an, wenn es einsteigt. Eine Anwohnerin, welche die Situation aus dem Fenster beobachtete, habe den Unbekannten aufgefordert, das Kind in Ruhe zu lassen. Diesen Moment habe das Mädchen genutzt und sei nach Hause gerannt.

Die Polizei sucht jetzt die noch unbekannte Zeugin. Außerdem werden Hinweise zum schwarzen Kleintransporter und dem unbekannten Mann entgegengenommen.