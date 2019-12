Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unfälle durch Abbiege-Fehler fordern mehrere Verletzte

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der erste Unfall in der Halleschen Straße. Hier stießen zwei Pkw zusammen. Grund war demnach das Missachten der Vorfahrt eines 22-Jährigen beim Abbiegen von der Hauptstraße. Es kam zum Zusammenstoß mit einem Auto, in welchem ein 37-Jähriger am Steuer saß. Beide Fahrer sowie eine 41 Jahre alte Beifahrerin kamen leicht verletzt zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Autos waren hinterher nur noch Schrott und mussten abgeschleppt werden. Wegen der Bergungsarbeiten kam es an der Unfallstelle rund eine Stunde lang zu Verkehrsbehinderungen.

Später am Vormittag stießen ein Auto, welches von einer 53 Jahre alten Frau gefahren wurde und ein Radfahrer zusammen. Auch hier war wohl das Missachten der Vorfahrt beim Abbiegen der Grund für den Unfall. Der 63-jährige Radfahrer wurde anschließend stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Die 53-jährige Autofahrerin blieb unverletzt.

Ebenfalls am Morgen erfasste ein Auto beim Abbiegen einen Fußgänger. Dieser wurde dabei nicht schwer verletzt.