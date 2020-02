Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unfälle, gesperrte Straßen: Schnee und Glätte sorgen für Behinderungen in Thüringen

Schneefälle und Glätte führen am Mittwoch zu mehreren Unfällen und teils erheblichen Behinderungen auf Thüringens Autobahnen und weiteren Straßen.

Die Landeseinsatzzentrale berichtete am Morgen zunächst von vier Unfällen auf Autobahnen in Südthüringen. Zwei haben sich demnach auf der A73 ereignet. Im ersten Fall kam ein Auto in Höhe der Ausfahrt Schleusigen rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die Fahrerin wurde verletzt. In Höhe des Dreiecks Suhl touchierte ein Pkw einen Lastwagen und blieb quer auf der Fahrbahn liegen. Verletzt wurde niemand.

Auch auf der A71 kam es zu Behinderungen. In Höhe Oberhof kam ein Auto ins Schleudern und auf dem Standstreifen zum Stehen. Des Weiteren bestätigte der Sprecher der Landeseinsatzzentrale einen Unfall im Rennsteigtunnel, konnte vorerst aber keine weiteren Angaben machen.

Autofahrerin überschlägt sich auf A 73 Autofahrerin überschlägt sich auf A 73 Die winterlichen Straßenverhältnisse wurden am frühen Mittwochmorgen einer Autofahrerin auf der A73 zum Verhängnis. Foto: News5 / Ittig

Autofahrerin überschlägt sich auf A 73 Nach ersten Informationen war die 38-jährige Frau zwischen Schleusingen und Eisfeld im Landkreis Hildburghausen unterwegs, als sie einen vor ihr fahrenden Lastwagen überholen wollte. Foto: News5 / Ittig

Autofahrerin überschlägt sich auf A 73 Das Auto geriet auf der glatten Fahrbahn ins Schlingern. Foto: News5 / Ittig

Autofahrerin überschlägt sich auf A 73 Laut Feuerwehr überschlug sich das Fahrzeug einmal und beschädigte dabei ein Autobahnschild. Foto: News5 / Ittig

Autofahrerin überschlägt sich auf A 73 Schlussendlich kam das Fahrzeug auf allen vier Rädern im Straßengraben zum Stehen. Foto: News5 / Ittig

Autofahrerin überschlägt sich auf A 73 Die Fahrerin wurde verletzt, wie schwer, war zunächst nicht bekannt. Foto: News5 / Ittig

Autofahrerin überschlägt sich auf A 73 Wegen Glätte kam es am Mittwochmorgen zu weiteren Unfällen in Südthüringen. Foto: News5 / Ittig

Autofahrerin überschlägt sich auf A 73 Die winterlichen Straßenverhältnisse wurden am frühen Mittwochmorgen einer Autofahrerin auf der A73 zum Verhängnis. Foto: News5 / Ittig

Autofahrerin überschlägt sich auf A 73 Die winterlichen Straßenverhältnisse wurden am frühen Mittwochmorgen einer Autofahrerin auf der A73 zum Verhängnis. Foto: News5 / Ittig

Autofahrerin überschlägt sich auf A 73 Die winterlichen Straßenverhältnisse wurden am frühen Mittwochmorgen einer Autofahrerin auf der A73 zum Verhängnis. Foto: News5 / Ittig

Bei Tambach-Dietharz (Landkreis Gotha) kam eine 19-Jährige gegen 6 Uhr auf der L 1028 in Richtung Schmalkalden in einer Linkskurve von der winterglatten Fahrbahn ab. Sie fuhr mit ihrem Suzuki gegen zwei Verkehrsschilder und blieb im Straßengraben stehen. Die junge Frau blieb unverletzt. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Im Ilm-Kreis rutschte ein 59-Jähriger am Abzweig zur B88 quer über die Fahrbahn und stieß frontal gegen eine gegenüberliegende Leitplanke, als er nach rechts in Richtung Gehren abbiegen wollte. An seinem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 30.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

Gesperrte Straßen und Behinderungen (Stand 9 Uhr):

A9 zwischen Triptis und Dittersdorf - Richtung München gesperrt wegen Aufräumarbeiten nach Unfall

A71 zwischen Oberhof und Gräfenroda - Rennsteigtunnel nach Unfall gesperrt

A73 zwischen Dreeick Suhl und Suhl Zentrum - Behinderungen durch querstehende Lkw

L3247 zwischen Zella-Mehlis und Luisenthal wegen Schneeglätte in beiden Richtungen für Lkw gesperrt

L3002 am Ortsausgang Braunsdorf Richtung Auma - Behinderungen durch liegengebliebenen Lkw

Fünf Verletzte nach schwerem Unfall auf der A4