In Erfurt konnte die Polizei am Mittwoch und Donnerstag Diebe auf skurrile Art und Weise fassen (Symbolbild).

Von der Polizei ertappt: Kuriose Diebstahlsfälle in Erfurt

In einem Getränkelager in der Nordhäuser Straße haben Diebe mehrmals hintereinander Leergut und Getränke gestohlen. In der Nacht zu Donnerstag hatten sich zwei Männer über einen Zaun Zutritt zum Lager des Getränkemarktes verschafft, teilte die Polizei mit. Während einer der beiden über den Zaun geklettert sei und die leeren Kiste und Getränke gestohlen hatte, habe der andere Täter die Beute hinter dem Zaun entgegen genommen.

Als ein Securitymitarbeiter die beiden auf frischer Tat ertappt habe, habe sich einer der beiden Männer, ein 25-Jähriger, auf dem Parkdeck des Einkaufsmarktes versteckt. Er sei vorläufig festgenommen worden.

Der andere Täter sei mit einem dritten Mann geflohen, der scheinbar Schmiere gestanden hatte. Nur rund drei Stunden später haben sie erneut versucht im Lager des Einkaufsmarktes Getränke und Pfand zu stehlen.

Die beiden Unbekannten seien ein zweites Mal erwischt worden, haben aber wieder mit der Beute verschwinden können. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist laut Polizeiangaben noch nicht bekannt.

Der 25-jährige Dieb wurde nur wenig später wieder freigelassen.

31-Jähriger kommt Freund zu Hilfe und wird selbst des Diebstahls entlarvt

Am Mittwochmorgen hat die Polizei Erfurt auf den zweiten Blick einen Fahrraddiebstahl aufgedeckt. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 37-jähriger Mann, der bereits polizeibekannt war und seine Bewährungsstrafe absaß, auf einem hochwertigen Fahrrad durch Erfurt und fiel den Beamten bei einer Routinekontrolle auf.

Der 37-Jährige, der nicht habe nachweisen können, dass ihm das Fahrrad gehörte, sei mit zur Dienststelle genommen worden. Sein Freund sei nur wenig später hinzugekommen, um den rechtmäßigen Besitz des Mannes nachzuweisen.

Der 37-Jährige habe die Polizeiwache verlassen dürfen.

Bei der Überprüfung seines 31-jährigen Helfers stellte die Polizei jedoch fest, dass dieser auf einem gestohlenen Fahrrad zur Polizeistation gefahren sei. Dieses sei bereits seit Oktober vermisst gewesen.

Die Polizei stellte das Fahrrad sicher. Der Mann erhielt eine Anzeige.

