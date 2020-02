Eisenach. Weil eine 18-Jährige in Eisenach am Samstagmorgen einem Mann keine Zigarette geben konnte, schlug dieser sie mit seiner Faust in ihr Gesicht.

Weil sie keine Zigaretten hatte: Mann schlägt Frau mit Faust ins Gesicht

Wie die Polizei mitteilt, war die 18-Jährige in Eisenach gegen 3.50 Uhr in der Friedensstraße zu Fuß in Richtung Arbeit unterwegs. In der Friedensstraße kam ihr ein noch unbekannter Mann entgegen und bat um eine Zigarette.

Die junge Frau konnte dem Wunsch des Mannes nicht nachgehen, woraufhin dieser mit einem Faustschlag ins Gesicht der 18-Jährigen reagiert haben soll. Die Frau wurde dadurch leicht verletzt.

Die Polizei sucht nun Zeugen der Tat und dem Schläger, welchen die 18-Jährige nicht ausreichend beschreiben konnte.