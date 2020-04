In einem Wohnhaus in Wülfingerode ist am Freitag ein Feuer ausgebrochen. Sieben Wehren waren im Einsatz. Eine ältere Frau musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Wohnhaus in Wülfingerode steht in Flammen

In einer ehemaligen Gaststätte in Wülfingerode ist am Freitagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Sieben Wehren rückten aus. Darunter waren die Kameraden aus Bleicherode, Sollstedt und Rehungen. Die Feuerwehr in Bleicherode sicherte den westlichen Abschnitt des Gebäudes ab, damit die Flammen nicht weiter übergriffen, hieß es von Stadtbrandmeister Keil.

Seit der Wende habe es keinen solchen Brand mehr gegeben, sagte Ortsteilbürgermeisterin Katrin Brauer. In dem betroffenen Haus lebt eine Großfamilie. Eine ältere Frau wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.