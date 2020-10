„Die erste Woche ist immer Chaos“ – Umleitung wegen Bauarbeiten am Heidkopftunnel

Die ersten Tage der Umleitung wegen der mehrmonatigen Sanierung des Heidkopftunnels an der A 38 sind erst einmal geschafft. Aber sie haben auch gezeigt, wo es Probleme gibt, an deren Behebung gearbeitet wird. „Es wird sich einspielen“, ist Martin Bosold, Sachbearbeiter in der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Eichsfeld, recht zuversichtlich. Aber es sei normal, dass bei solch einer umfassenden Umleitung die ersten Tage chaotisch anmuten oder gar ablaufen.

Für die Beschilderung der Umleitung ist nicht der Landkreis oder das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr zuständig, sondern die Niedersächsische Straßenverkehrsbehörde in Bad Gandersheim, da der Heidkopftunnel offiziell zu Niedersachsen gehört. Die ersten Tage seien dazu genutzt worden, das Geschehen auf der B 80 bei Arenshausen zu beobachten. „Die Niedersächsische Behörde ist jetzt dabei, die Ausschilderung noch einmal zu verbessern.“ Die ersten Tage hätten gezeigt, dass viele Auswärtige, vor allem Lkw-Fahrer, speziell an der Ampel kurz vor Hohengandern das blaue Umleitungs-Richtungszeichen nach rechts zur Autobahn nicht wahrnehmen, geradeaus fahren, um dann in Hohengandern in der Sackgasse steckenzubleiben. An der Tankstelle drehen sie mühsam, da dort immer noch bis Ende des Jahres die Vollsperrung wegen des Eisenbahnbrückenneubaus besteht.

Problem: Nichtaktualisierte oder ungeeignete Navigationsgeräte

Stau habe es aber auch vor allem noch am Montag vor der Ampel bei Reckershausen gegeben, bevor der Strom wieder über die Behelfszufahrt auf die A 38 geleitet wird. „Hier wird die Intervallschaltung auch noch einmal nachjustiert und optimiert“, so Martin Bosold. Ein großes Problem aus Erfahrung sei, so sagt er, dass viele ausländische Lkw ein Navigationsgerät für Pkw benutzen und auch keine aktuellen Verkehrsmeldungen empfangen. „Und viele Navis werden auch nicht aktualisiert“, fügt der Eichsfelder Polizeichef Dietmar Kaiser hinzu. Er und Bosold empfehlen dringend, bei dieser und auch bei anderen Umleitungen in Deutschland sich nicht auf das Navi zu verlassen, sondern auf die Beschilderung zu achten.

Rettungsdienst auf Sperrung vorbereitet

Währenddessen haben sich die umliegenden Feuerwehren, der Rettungsdienst und Katastrophenschutz auf die halbjährige Sperrung des Tunnels vorbereitet. Am Wochenende zum Beispiel, als die Sperrung in Kraft trat, gab es einen Funktionstest der Kommunikationsmöglichkeiten zwischen dem West- und dem Ostportal des Tunnels. Dabei waren die Wehren aus Schachtebich, Arenshausen und Heiligenstadt. Dabei ging es um Tests im Analog-, als auch im Digitalfunk und in der Telefonie. „Die Übung brachte keine Beanstandungen“, bilanziert Kreisbrandinspektor Mirko Lipinski, der darauf verweist, dass es ohnehin gesonderte Einsatzplanungen für Schadensereignisse im Tunnel gibt, die mit unterschiedlichen Alarmstichworten hinterlegt seien, um ereignisbezogen schnell agieren zu können. Zuständig sind die rund um den Tunnel beheimateten Wehren. „Den Heidkopftunnel betreffend liegt die Einsatzleitung auf niedersächsischer Seite“, sagt Lipinski. Aber es gebe derzeit Überlegungen, die Einsatzleitung zukünftig jeweils fahrtrichtungsorientiert zu definieren. „Derzeit bilden wir jedoch lediglich in unserer Zuständigkeit eine Einsatzabschnittsleitung.“

Länderübergreifende Zusammenarbeit der Feuerwehren

Auch auf der Umleitungsstrecke gebe es jetzt eine länderübergreifende Zusammenarbeit mit den Feuerwehren aus Niedersachsen, erklärt Ricardo Jecht, stellvertretender Ortsbrandmeister von Arenshausen, der mit den Wehren der Region bereits mögliche Szenarien trainiert hat. „Eigentlich wäre für uns am Gut Besenhausen, an der Landesgrenze, Schluss“, sagt er. „Aber wir fahren bis Reckershausen durch, wie auch die niedersächsischen Kameraden bei uns mit helfen.“ Eigentlich findet Jecht die Lösung mit dem täglichen Richtungswechsel durch den Tunnel gut. „So fließen die Pendlerströme morgens und abends ungehindert und wenigstens eine Richtung auf der Umleitung ist entlastet.“ Wichtig, so Lipinski und Jecht, sei es, dass bei Sperrungen und solchen hochfrequentierten Umleitungen die Erreichbarkeit von Einsatzorten für Feuerwehr und Rettungsdienst gewährleistet sein muss. Für die Rettungsleitstelle sei bezüglich der Umleitung keine weitere Schulung notwendig gewesen. „Die Ausbildung der Disponenten deckt solche Eventualitäten ab“, so Lipinski.

Polizei will Pendlerrückstrom Freitag abwarten und bewerten

Dietmar Kaiser und seine Kollegen der Polizei sehen die Umleitung mit Respekt. „Fakt ist“, so Kaiser, „wenn die Sperrung einer Straße für den restlichen Verkehrsbereich keine Zusatzbelastung wäre, müsste man sich die Frage stellen, warum es die gesperrte Straße überhaupt gibt, also hier die Autobahn.“ Hier habe man eine ganz erhebliche Belastung für die B 80 und die Anrainer. Er rechnet je nach Verkehrsaufkommen während der Bauzeit mit um die 20 Minuten, bei hoher Belastung bis zu 30 Minuten stockendem Verkehr. Er kommt noch einmal auf das Problem der Navigation zurück. Er habe festgestellt, dass immer mehr Kraftfahrer Verkehrsschildern wenig Glauben schenken. „Das ist gefährlich“, warnt er ausdrücklich. „Bitte die Verkehrsschilder beachten und akzeptieren, übrigens bitte auch Geschwindigkeitsbegrenzungen.“ Er und seine Kollegen haben es am Mittwoch noch einmal überprüft: Die Baustelle und die Umleitungen sind in den Navigationssystemen hinterlegt. Und er warnt eindringlich vor „Schleichwegen“. Da werde man jetzt ordentlich auf die Nase fallen.

Auch um das Problem der Tankstelle Hohengandern werde man sich kümmern. „Der Sachverhalt der Wendemanöver ist bekannt“, sagt Kaiser. Die Eichsfelder Polizei wolle jetzt den Pendlerrückstrom am Freitag noch abwarten und beobachten, am Montag eine Bilanz ziehen und gemeinsam mit den zuständigen Behörden noch einmal zur der Situation vor Ort befinden.

