Am Montagmorgen gab es Probleme mit der Internetverbindung für Thüringer Netkom-Kunden. Symbolfoto

Erfurt. Von Problemen bei der Verbindung mit ihrem Kommunikationsanbieter sind am Montagmorgen Thüringer Kunden von Netkom betroffen.

Thüringer Netkom-Nutzer melden Probleme mit Internetverbindung

Die Probleme gibt es nach Angaben der Online-Plattform allestörungen.de vor allem mit der Netkom-Internetverbindung in Thüringen. Es gab aber auch Meldungen in Bezug auf die Telefonverbindung. Die erste Störungsmeldung ging demnach um 5.37 Uhr am Montagmorgen ein, um 8.52 Uhr waren es schon 127.

Screenshot von allestörungen.de vom 8. Juni 2020. Foto: Screenshot allestörungen.de

Die häufigsten Störungsmeldungen gab es vor allem aus den Thüringer Städten Eisenach, Erfurt, Mühlhausen und Weimar.

Laut allestörungen.de gab es bereits am 2. und 4. Juni Probleme mit der Netkom-Internetverbindung in Thüringen.

Wir haben bereits Kontakt mit dem netkom-Kundenservice aufgenommen. Eine Antwort zur Ursache der Störungen steht noch aus.