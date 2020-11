E-Paper der TA noch früher verfügbar

Erfurt. Mit dem E-Paper der Thüringer Allgemeinen ist der Zugriff auf die Tageszeitung digital schon am Vorabend möglich.

Wissen, was am nächsten Tag aktuell ist: Mit der E-Paper-Ausgabe haben Sie ab sofort schon ab 21 Uhr Zugriff auf die Inhalte der gedruckten Zeitung des Folgetages. Damit verbessern wir konsequent auch den Service für Leser unserer digitalen Tageszeitung. Dabei werden neben überregionalen Artikeln und Thüringer Themen auch alle Inhalte aus den Lokalteilen verfügbar sein – in gewohnter geordneter Struktur.

Nachdem wir bereits Beilagen in die Anwendung, die über App auf dem Smartphone oder Tablet und über Internet auf dem Computer abrufbar ist, integriert und auch das Kreuzworträtsel interaktiv zum Ausfüllen aufbereitet haben, ist dies ein weiterer Schritt zur Verbesserung unserer digitalen Produkte.

Damit reagieren wir auch auf Anregungen, die uns von Ihrer Seite erreicht haben. Zudem unterstützen Sie mit jedem neuen E-Paper-Abo oder der Nutzung unseres digitalen Urlaubsservice unsere Aktion „Wir forsten auf“. Konkret sponsert der Verlag je fünf Euro für einen Baumsetzling, der tatsächlich auch in Thüringen gepflanzt wird. Mittlerweile wurden schon über 1200 Bäume gesponsert und 750 Bäume seit Beginn der Aktion in die Erde gebracht.

Darüber hinaus werden die Leserinnen und Leser dazu aufgerufen, auch freiwillig in beliebiger Höhe zu spenden. Ziel ist es, dass Verlag und Leser ein gemeinsames Zeichen setzen für den Erhalt des grünen Herzens Deutschlands.

Alle Informationen finden Sie auf www.thueringer-allgemeine.de/aufforsten – Fragen zum digitalen Lesen beantworten Ihnen auch unsere Experten in der digitalen Sprechstunde am Donnerstag, 17. Dezember, von 14 bis 16 Uhr unter Tel. (0361) 2275758.