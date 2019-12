Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

22 gemeldete HIV-Neuinfektionen in Thüringen

In Thüringen leben laut offiziellen Schätzungen des Robert-Koch-Institutes (RKI) 730 Menschen mit HIV und Aids. Davon sollen schätzungsweise 180 von ihnen nichts von ihrer Infektion mit dem HIV-Erreger wissen, denn diese kann lange unbemerkt bleiben. In 2019 wurden bislang 22 Neudiagnosen gemeldet. Zum Vergleich: 2015 und 2016 waren es jeweils 40 Neudiagnosen, 2017 36 und im Vorjahr 35.

Der Rückgang an Neuerkrankungen spiegelt sich auch im Bundestrend wider. Laut Schätzungen des RKI lebten Ende 2018 mehr als 87.900 Menschen in Deutschland mit einer HIV-Infektion, rund 2400 Menschen infizierten sich neu mit HIV. Das sind etwa 100 weniger als im Vorjahr.

Laut Thüringer Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) zeigt sich bei Betrachtung der bundesweiten Zahlen, dass zwar die Zahl der Neuerkrankungen in der am stärksten betroffenen Gruppe, nämlich Männern, die Sex mit Männern haben (MSM), deutlich zurückgegangen ist. „Dagegen sind jedoch in den letzten Jahren die Fallzahlen bei Drogenabhängigen und Heterosexuellen angestiegen“, sagte Heike Werner. Für Thüringen geht das Koch-Institut davon aus, dass insgesamt 60 Menschen in Folge von Drogengebrauch mit HIV infiziert haben, 460 Infizierungen sind auf homosexuelle und 110 auf heterosexuelle Kontakte zurück zu führen. Im Jahr 2018 starben in Thüringen fünf Menschen an HIV, seit Beginn der Epidemie zählt man im Freistaat 75 Todesfälle.

In Thüringen helfen die Aids-Hilfe Weimar&Ostthüringen sowie die Aids-Hilfe in Erfurt den Betroffenen. Beide Einrichtungen bieten auch kostenlose und anonyme Beratung und Schnelltests an, da eine rasche Diagnose extrem wichtig ist. Erfreulicherweise zeigen Kampagnen und neue Testangebote offenbar Wirkung. „Doch diese Erfolge sind nur ein Anfang. Es gilt weiter deutlich zu machen: Eine frühe Diagnose ist wichtig. Mit HIV kann man heute gut leben, ohne Therapie droht weiterhin Aids“, betont die Vorstandsvorsitzende der Deutschen Aids-Hilfe Sylvia Urban.

Heute ist Welt-Aids-Tag. Seit 1988 wird jährlich am 1. Dezember mit zahlreichen Aktionen an HIV und Aids erinnert und dazu aufgerufen, Solidarität mit den von HIV betroffenen Menschen zu zeigen.