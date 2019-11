Bedarf steigt: In Thüringen gibt es trotz Ärzteplus zu wenig Mediziner

Wer in Mittelthüringen lebt, findet mehr Hausärzte vor als die Bewohner anderer Thüringer Gegenden. Laut Arztpraxisreport des Telemedizinunternehmens Fernarzt kommen um Erfurt, Weimar und Gotha 72 Ärzte und 15 Gynäkologen auf 100.000 Einwohner, in Ost und Nordthüringen sind es jeweils 67 Hausärzte sowie 14 bzw. 13 Gynäkologen. Unterschiede gibt es auch bei Hautärzten und Urologen.

Ausgewertet wurden Daten der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), der Bundesärztekammer und des Statistischen Bundesamtes. In ländlichen Regionen sind laut Studie weniger Fachärzte je Einwohner verfügbar. Die Zahl der Hausärzte hingegen ist dort höher als in der Stadt. Allerdings seien die Anfahrtsweg zur nächsten Arztpraxis auf dem Land deutlich länger.

Ältere Bevölkerung benötigt mehr medizinische Leistungen

Laut Bericht halten die angebotenen Gesundheitsleistungen nicht mit dem steigenden Bedarf in Deutschland mit. Zurückgeführt wird das auf den demografischen Wandel. Dieser führe zur Zunahme der älteren Bevölkerung mit besonders vielen Leistungsabrechnungen. Zwar sei die Zahl der Ärzte in den letzten 20 Jahren gestiegen. Da jedoch immer mehr Mediziner in Teilzeit arbeiteten, habe die KBV lediglich ein Plus der vertragsärztlichen Kapazitäten von 0,2 Prozent für das Jahr 2018 zum Vorjahr ermittelt. Das Thema Ärztemangel stehe damit weiter im Fokus.

Untersucht wurde zudem die durchschnittliche Zeit beim Arzt. Demnach verbringt der "Durchschnittsdeutsche" elf Tage seines Lebens beim Arzt, im Extremfall sind es zwei volle Monate. Frauen, die zehn Jahre lang die Antibabypille zur Verhütung nutzen, verbringen fast 18 Stunden damit, Folgerezepte abzuholen. Drei bis fünf Mal pro Jahr gehen die Deutschen zum Arzt, die Arztbesuche nehmen mit dem Alter jedoch deutlich zu. Ein Drittel der Patienten erhält sofort einen Termin, jeder 7. warte länger als drei Wochen. Fernarzt sieht darin eine Bestätigung für mehr Telemedizin-Kontakte. Würde nur einer der fünf Arzttermine pro Jahr durch eine telemedizinische Behandlung ersetzt, könnte jeder Patient im Jahr 53 Minuten gewinnen.

