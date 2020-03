Der Jenaer Oberbürgermeister Thomas Nitzsche steht als Kontaktperson eines Corona-Erkrankten unter Quarantäne. Er telefoniert am Fenster seines Büros und trägt trotz negativem Testergebnis vorsorglich einen Mundschutz, um niemand zu infizieren.

Corona-Pandemie: Wie Jena italienische Verhältnisse verhindern will

In Jena gilt bereits seit Sonntag das Kontaktverbot. Die Stadt war Vorreiter beim Verhängen von Sicherheitsmaßnahmen, weist aber trotzdem die meisten Corona-Fälle in Thüringen auf. Wir haben mit Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) gesprochen – am Telefon, weil er unter Quarantäne steht. Er geht davon aus, dass das Maßnahmenpaket nicht komplett zum 19. April beendet werden kann. Zudem spricht er über Pläne, weitere Krankenhaus-Kapazitäten zu schaffen. Eine schlechte Nachricht gibt es auch für Fans des FC Carl Zeiss Jena. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog

Einer Ihrer Dezernenten ist positiv auf Corona getestet worden. Welche Folgen hat das für Sie persönlich? Mein erster Test war negativ. Dennoch befinde ich mich für 14 Tage in Quarantäne, darf mich aber aufgrund einer Einzelfallgenehmigung durch das Gesundheitsamt in meinem Büro aufhalten. Sonst aber nur zu Hause. Wie ist das Gefühl, im Home Office zu arbeiten? Nur noch virtuell über Telefon, Videokonferenzen und Mails zu arbeiten, erfordert ein anderes Maß an Fokussierung. Meine Frau und Kinder sind auch zu Hause. Bei wichtigen Telefonaten hänge ich ein Schild „Bitte nicht stören“ an die Küchentür. Wie erklären Sie sich, dass Jena die meisten Corona-Infizierten in Thüringen hat? Jena hat durch seine Internationalität einen starken Austausch, sowohl in der Wissenschaft als auch in der Wirtschaft und durch den Tourismus. Wegen der großen Durch­mischung war von Beginn an mit einer solchen Entwicklung zu rechnen. Deshalb haben wir schnell mit strengen Regeln reagiert. Wann ist Ihnen klar geworden, dass eine Gefahr auf Jena zukommt? Als im Kreis Heinsberg die Fallzahlen nach oben gestiegen sind. Wir haben sehr früh angefangen, prophylaktisch zu denken. Deshalb haben wir zeitig die Teilnehmerzahlen für Veranstaltungen rapide beschränkt und die Rückkehrer aus Risikogebieten in Quarantäne genommen. Hat das etwas gebracht? Ja. Nur ein Beispiel: Wir hatten Österreich als Risikogebiet benannt, als es noch nicht als solches eingestuft war. Eine Busreisegruppe mit 80 Teilnehmern kehrte von dort zurück. Von denen waren sieben Corona-positiv. Ohne die strengen Regeln wären sie uns erst später aufgefallen. Sie haben andere Bundesländer wie Bayern oder Baden-Württemberg als Risikogebiete ausgewiesen. Ist nicht Jena betrachtet auf die Fallzahl pro Kopf ein Risiko­gebiet? Das ist leider wahr. Aber wenn wir die harten Maßnahmen nicht ergriffen hätten, die wir ergriffen haben, wäre es noch viel dramatischer. Wer legt die Regeln fest? Unser Gesundheitsamt ist der Taktgeber im Stab. Hinzu kommen Experten vom Uniklinikum. Sie haben uns von Beginn an sehr gut beraten. Wir haben die Hinweise politisch schnell umgesetzt. Hat Sie geärgert, dass das Umland nicht mitgezogen hat? Jede Kommune mit jedem Gesundheitsamt ist auf sich gestellt. Eine breite Abstimmung mit dem Umland wie sonst üblich war aufgrund der Vielzahl von Aufgaben nicht möglich. Wir wollten keinen Wettbewerb um die schärfste Maßnahme, sondern jene umsetzen, die wir für Jena für erforderlich gehalten haben. Welche Maßnahmen werden noch folgen? Wir haben die möglichen Maßnahmen ergriffen, die man gegen eine Einschleppung des Virus ergreifen kann. Nun kommt die zweite Phase, die Ausbreitung des Virus intern zu bekämpfen. Wie akzeptiert die Bevölkerung die Einschränkungen? Mit erstaunlich viel Verständnis. Wir haben bewusst nicht alle Maßnahmen von 0 auf 100 hochgefahren, sondern sind schrittweise zum nötigen Punkt gelangt, um die Corona-Ausbreitung einzudämmen. Das honorieren die Menschen. Wann erwarten Sie erste Auswirkungen der Maßnahmen, die zu einem Abflachen der exponentiellen Kurve führen? In etwa einer Woche werden wir sehen, ob uns das gelungen ist. Die Maßnahmen sind bis 19. April angesetzt. Wie kommt es zu diesem Termin? Dieser war ursprünglich grob abgeschätzt. Ich gehe aber inzwischen davon aus, dass wir über den 19. April hinaus denken müssen. Mit dem vollen Maßnahmenpaket? Das ist jetzt noch nicht einzuschätzen. Ich glaube aber nicht, dass wir ab 20. April alle Maßnahmen aufheben können. Deshalb war es uns schon jetzt wichtig, dass die Menschen weiter raus dürfen. Sonst droht Stubenkoller, der auf längere Sicht nicht im Griff zu halten ist. Deshalb war immer klar: Spaziergänge und lebensnotwendige Wege müssen möglich sein. Die dritte Liga pausiert bis 30. April. Werden danach wieder Drittligaspiele stattfinden können? Alle Veranstaltungen mit Publikum auf engem Raum halte ich für vorerst undenkbar. Selbst die Möglichkeit für Geisterspiele sehe ich aufgrund der engen Kontakte auf dem Platz kritisch. Wie bereiten Sie sich auf eine höhere Fallzahl schwerer Verläufe vor? Wir haben spezielle Fiebersprechstunden und ganz neu einen Drive-in für Corona-Tests geschaffen. Ärzte entscheiden vorab telefonisch, wer wirklich einen Termin benötigt. Das dient dazu, das Uniklinikum zu entlasten, das vor allem mit schweren Krankheitsverläufen umgehen muss. Wir wollen auch auf dem Gelände des Klinikums eine Anlaufstelle schaffen, um Corona-Patienten von anderen Patienten frühzeitig zu trennen. Richten Sie weitere Gebäude als Kliniken ein? Wir erarbeiten Varianten, wo Patienten hospitalisiert werden können, die keine intensive Betreuung benötigen. Zudem prüft Jenawohnen für stark beanspruchtes medizinisches Personal, direkt am Klinikum Wohnungen einzurichten. Drohen Jena italienische Verhältnisse? Genau damit das nicht passiert, haben wir so früh und so stringent gehandelt. In der frühen Phase kann da schon ein Tag den Unterschied machen.